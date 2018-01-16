Екс-голова Львівської облради вніс 3 мільйони гривень за звільнення із СІЗО

Затриманий за підозрою в отриманні 300 тис. доларів хабара директор Інституту агроекології і природокористування Нацакадемії аграрних наук Орест Фурдичко сплатив заставу в 3 млн грн і вийшов із СІЗО. Про це 16 січня у відповіді на інформаційний запит Zaxid.net офіційно підтвердила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Також відомо, що заставу сплатив і колишній директор «Сател Українка», якого разом із Орестом Фурдичком затримали 30 грудня 2017 року. При цьому, як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, Орест Фурдичко сплатив 3 млн грн застави ще 4 січня, а його спільник заставу в 1 млн грн сплатив 9 січня.

Зазначимо, екс-народного депутата і колишнього голову Львівської обласної ради, а нині директора Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України Ореста Фурдичка затримали 30 грудня 2017 року після одержання 300 тис. доларів (близько 8,5 млн грн) хабара від компанії «Сател Україна». Він вимагав ці гроші у засновника компанії, діючи у змові з колишнім директором підприємства. За винагороду у 500 тис. доларів Фурдичко пообіцяв не розривати договір спільної діяльності із будівництва житлового комплексу на земельній ділянці Інституту.

У цій справі є двоє підозрюваних – Орест Фурдичко і колишній директор «Сател Українка». 1 січня суд застосував до Фурдичка запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави у 3 млн грн. Екс-директора «Сател Українка» арештовано з можливістю звільнення під заставу в 1 млн грн.

У понеділок, 15 січня, київський суд з другої спроби відсторонив Ореста Фурдичка з посади директора Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України.