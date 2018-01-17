Рятувальники переведені у посилений режим несення служби

Сили Державної служби України з надзвичайних ситуацій переведені у посилений режим несення служби.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство внутрішніх справ України з посиланням на голову ДСНС Миколу Чечоткіна.

«Сили ДСНС, а це близько 2 тис. техніки та 7 тис. осіб, переведені на посилений режим несення служби», - зауважив Чечоткін.

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За його словами, на проблемних ділянках у Києві працюють тягачі для надання допомоги і буксирування транспорту, а в Київській області частково обмежено в’їзд вантажного транспорту до міста з напрямку Харкова і Чернігова.

Як зауважив Чечоткін, погодні умови будуть погіршуватися, і пік інтенсивності опадів припаде на другу половину ночі та на ранок четверга, 18 січня.

За інформацією МВС, для безпечного проїзду на дорогах залучено 1,3 тис. одиниць техніки.

"Для безпечного проїзду на дорогах залучено 1300 одиниць техніки і 1800 працівників "Укравтодору", а надзвичайники переведені в посилений режим несення служби", - йдеться у повідомленні МВС.