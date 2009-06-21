Київрада забрала у Печерської райради конфліктну ділянку

Київрада припинила Печерській райраді право постійного користування земельною ділянкою площею 0,465 га за адресою: бульвар Лесі Українки, 5а.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати прийняли на засіданні сесії Київради 18 червня.

Зазначена земельна ділянка була відведена Печерській райраді рішенням сесії Київради від 10 липня 2003 р. для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з вбудованими приміщеннями. Землю передбачається віднести до земель запасу житлової та громадської забудови Києва.

В обґрунтуванні рішення зазначається, що земельну ділянку, наразі вільну від капітальної забудови, буде повернуто у фонд міста, “враховуючи численні скарги громадян”.