Відкрився перший в Україні козацько-християнський дитячий табір

Перший в Україні дитячий козацько-християнський оздоровчий табір «Водяницький кіш» відкрився у селі Водяники Звенигородського району Черкаської області.

Як повідомив УНІАН прес-секретар голови Черкаської обласної державної адміністрації, усі витрати з організації та утримання табору взяли на себе спонсори, яких голова Черкаської облдержадміністрації Олександр ЧЕРЕВКО запросив до співпраці.

За його даними, ідея створення табору виникла у відповідь на звернення керуючого Черкаською єпархією Української православної церкви Київського патріархату архієпископа Черкаського і Чигиринського владики Іоанна з проханням допомогти в організації оздоровлення дітей-вихованців недільних шкіл. У таборі безкоштовно відпочиватимуть 59 дітей зі Звенигородського, Тальнівського районів та Черкас.

«Водяницький кіш», оформлений в козацькому стилі, з частоколом та сторожовими вежами, розташований на півострові річки Неморозь в урочищі Совин Яр села Водяники. Щодня діти ходитимуть на молитву до храму Вознесіння Христового, що знаходиться поряд. Комендантом і вихователями у таборі є священики УПЦ КП. Допомагають їм представники організації «Пласт» на Черкащині.

На наступній зміні на відпочинок у «Водяницький кіш» прибудуть відмінники та лідери шкільного самоврядування області, а до виховного процесу в таборі долучаться професійні педагоги.

Відкриваючи 19 червня табір, губернатор О.ЧЕРЕВКО подякував усім, хто брав участь у його створенні, а дітям подарував солодощі та спортивний інвентар.