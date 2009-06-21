Начальник київських пляжів отримав догану

Керівнику КП «Плесо» Ігорю СМИКУНУ керівництво Києва оголосило догану за погану роботу, а також дало один місяць на виправлення критичної ситуації з підготовкою міських пляжів та зон відпочинку до літнього сезону 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про оголошення догани заявив 19 червня перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО після заслуховування питання щодо роботи КП «Плесо».

Про роботу цього підприємства при новому керівнику на колегії доповідали працівники КП «Плесо», керівник ГУ з надзвичайних ситуацій КМДА Віталій ПШЕНИЧНИЙ, а також головний державний санітарний лікар Києва Анатолій ПОНОМАРЕНКО. Першим зі звітом виступив безпосередньо І.СМИКУН, який наголосив на відсутності фінансування заходів з підготовки міських пляжів до цього літнього сезону, і це, за його словами, стало головною причиною поганої підготовки. В той же час його заступник заявив, що погана робота була проведена не тільки через недостатнє фінансування, а взагалі через погану роботу керівника КП «Плесо».

А.ПОНОМАРЕНКО також повідомив про те, що санепідемстанція визнала стан підготовки пляжів вкрай незадовільним і назвав ряд виявлених суттєвих недоліків. Зокрема, за його словами, в зонах відпочинку біля води на цей час відсутнє постачання питної води, йшлося також про антисанітарний стан громадських вбиралень, відсутність сонцезахисних накриттів, недоукомплектованість штату прибиральників пляжів, незадовільну підготовку рятувальних та медичних служб. Крім того, на пляжах діє стихійна торгівля. За його словами, таким чином стан пляжів «вкрай незадовільний». А.ПОНОМАРЕНКО зазначив, що 30 років працює в санепідемслужбі, але такої поганої підготовки пляжів ще не бачив. Разом з тим, за даними санепідемслужби, стан водойм Києва визнано задовільним. При цьому в управлінні надзвичайних ситуацій стан міських пляжів назвали «обмежено готовим».

Коментуючи рішення колегії, А.ГОЛУБЧЕНКО підкреслив, що підготовка пляжів і зон відпочинку до літнього сезону є критичною і незадовільною, і такою, «що може призвести до повної зупинки роботи зон відпочинку і пляжів». Він пояснив, що зараз ситуацію рятує прохолодна погода, але як тільки буде тривалий період жаркої погоди, то на пляжах можуть розвинутись бактерії, що несе загрозу здоров’ю відпочиваючих. Крім того, А.ГОЛУБЧЕНКО сказав, що вважає незадовільною взагалі роботу директора КП «Плесо» щодо забезпечення роботи підприємства в цілому, включаючи кадрову політику, вирішення технічних, фінансових питань.

«Безумовно, ми це так залишити не можемо. Тому я пропоную записати в рішення колегії: І.СМИКУНУ за незадовільну роботу по підготовці до пляжного сезону, за вкрай незадовільну організаційну роботу по забезпеченню сталої роботи підприємства, допущення такого серйозного протесту трудящих цього підприємства оголосити догану», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Разом з тим, він дав доручення головному фінуправлінню КМДА терміново виділити хоча б мінімальні кошти з бюджету міста, які б забезпечили проведення заходів з підготовки пляжів. За словами заступника голови КМДА, якщо через місяць робота буде визнана незадовільною, то ставитиметься питання про звільнення І.СМИКУНА.