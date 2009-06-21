Всеукраїнський фестиваль «Маzепа-фест 2009» відбудеться в Полтаві

У Полтаві 24-26 червня відбудеться Всеукраїнський фестиваль мистецтв «Маzепа-фест 2009».

Про це УНІАН повідомили в Полтавському обласному об`єднанні товариства «Просвіта», яке виступило організатором фестивалю.

За їхніми даними, 24 червня в Полтаві буде показано виставу Івано-Франківського академічного музично-драматичного театру ім. І.Франка «Солодка Даруся» за мотивами однойменного роману Марії МАТІОС.

25 червня відбудеться вечір українського анімаційного кіно. В рамках вечора запланована зустріч з відомими режисерами: Оленою КАСАРІНОЮ, Олегом ПЕДАНОМ, Анатолієм ЛАВРИНИШИНИМ і Едуардом КИРИЧЕМ.

26 червня - Вечір української героїчної пісні і виступ Київського чоловічого хору «Чумаки» і братів Петра і Павла ПРИЙМАКІВ.

Вхід на всі заходи вільний.