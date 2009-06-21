Ремонт ліфтів буде проплачений з бюджета Києва

Кошти на ремонт ліфтів житлових будинків київська влада планує виділити у липні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це минулого тижня повідомив журналістам перший заступник голови Київської міської держадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Коментуючи ситуацію про відключення у столиці понад 150 ліфтів за результатами перевірки, здійсненої Держгірпромнаглядом, А.ГОЛУБЧЕНКО зауважив, що ситуація зараз вивчається і з’ясовуються причини заборони експлуатувати ці ліфти. Найближчим часом буде проведено спеціальну нараду з цього питання за участю відповідальних осіб з районів столиці і представників Держгірпромнагляду.

Він також повідомив, що на ремонт ліфтів у бюджеті міста на цей рік закладено 40 млн. грн. “Але вони якимсь чином знесені в четвертий квартал. Тому я вже дав доручення ще тиждень тому ці 40 млн. грн. наблизити починаючи з липня”, - зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Це, за його словами, дозволить виконати ті потрібні термінові роботи з ремонту ліфтового господарства, щодо яких зроблені зауваження Держгірпромнагляду, і зняти їх.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня у Держгірпромнагляді повідомили, що призупинено роботу 152 ліфтів із 195 перевірених у житловому фонді Подільського, Святошинського та Оболонського районів столиці. Притягнуто до адміністративної відповідальності 59 осіб.

Перевірки виявили найтиповіші порушення нормативно-правових актів з охорони праці під час експлуатації ліфтів: власники не проводять експертних обстежень ліфтів, які відпрацювали нормативний термін (25 років); особи, відповідальні за організацію експлуатації ліфтів, не проходять відповідного навчання і перевірки знань з охорони праці; машинні приміщення не ремонтуються; освітлення шахт несправне тощо.

Тривають перевірки ліфтового господарства Оболонського району.

За інформацією заступника голови Держгірпромнагляду Степана ДУНАСА, щороку в Києві зростає кількість відпрацьованих ліфтів на 600-800 одиниць. Нині із 20 тисяч ліфтів житлового фонду столиці понад 6 тисяч відпрацювали більше 25 років.

Загалом у багатоповерхівках України експлуатується близько 96 тисяч ліфтів, з яких понад 34 тисячі відпрацювали допустимий термін.