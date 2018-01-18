У 2018 році мерія Дніпра посилить співпрацю з Національною поліцією

18 січня Головне управління Національної поліції у Дніпропетровській області отримало два мікроавтобуси FORD Transit. Ключі від нових авто поліцейським передав міський голова Дніпра Борис Філатов.

Очільник міста наголосив: у 2018 році мерія поглибить співпрацю з Національною поліцією.

«У 2018 році ми маємо намір посилити нашу співпрацю з Національною поліцією. У минулі роки місто виділяло мільйонні субвенції на підтримку поліції. Цьогоріч цю суму збільшуватимемо. Водночас у нас є серйозні вимоги щодо криміногенної ситуації. Це пов’язано не лише зі злочинами проти містян, а й з розкраданням комунального майна – люків, «ливнівок» та ліфтового господарства», – зазначив Борис Філатов.

Автомобілі FORD Transit придбали в рамках програми «Безпечне місто». Загальна вартість мікроавтобусів – 2,6 млн грн. Транспорт підвищить оперативність особового складу поліції. Мікроавтобуси, що можуть вмістити до 17 пасажирів кожен, працюватимуть на лівому та правому берегах Дніпра.

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«Часто для охорони громадського порядку є потреба пересуватися мобільно. Такий транспорт необхідний і для патрулювання, і для роботи, і для забезпечення громадського порядку. Добре, що міська влада посприяла нам у цьому», – сказав заступник начальника Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс.