Масові купання: як харків'яни відзначили Хрещення (фото)

Сьогодні в Україні відзначають Хрещення. Харків'яни з самого ранку приходять до Саржиного яру, щоб набрати "хрещенської" води і зануритися в джерело.

Як повідомляє 057.ua, у Харкові воду освячують у восьми джерелах. Найпопулярніше місце у харків'ян – це Саржин яр. Присвятити і набрати воду прийшли близько тисячі жителів міста. Крім того, багато з них занурювалися в джерелі.

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Прийшли зануритися в джерелі не тільки харків'яни, але й жителі області.

Як відомо, Водохреще - це третє найбільше свято, яке завершує цикл Різдвяних свят. Церква розглядає Хрещення Господнє як «свято просвіти» народів, оскільки за її вченням, саме з Хрещення Ісус розпочав проповідь євангельської істини.