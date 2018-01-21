В Одесі 22 січня попрощаються з 27-річним поліцейським, який загинув у перестрілці

В Одесі 22 січня попрощаються з 27-річним поліцейським Сергієм Пригаріним, який загинув у перестрілці.

Прощання з лейтенантом відбудеться в Будинку офіцерів. Крім того, влада Одеси надасть допомогу родині загиблого поліцейського й постраждалим під час вчорашньої перестрілки в центрі міста. Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, йдеться про події 19 січня, коли під час перестрілки на вул. Новосельського поранення отримали співробітники поліції і співробітник комунальної установи «Муніципальна варта».

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«Як підкреслив мер Одеси Геннадій Труханов, місто візьме на себе витрати з поховання загиблого поліцейського, його родині буде надано матеріальну допомогу. Також міська влада надасть допомогу постраждалим під час перестрілки співробітникам поліції та «Муніципальної варти», - повідомили в мерії.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в центрі Одесипід час затримання зловмисника було поранено чотирьох людей, серед яких троє поліцейських. Один із них - 27-річний дільничний інспектор Сергій Пригарін - від отриманих поранень помер у лікарні. Також вбиті двоє, серед них зловмисник, який стріляв у правоохоронців.

Пораненим очевидцем перестрілки став співробітник комунальної установи «Муніципальна варта», який надавав допомогу постраждалому поліцейському.

Застрелений зловмисник - житель Одеси Валентин Дорошенко, відомий своєю проросійською позицією, а також неадекватними вчинками. Приміром, у 2009 році він прибув до міськради й заявив, що «викликає на дуель» чинного тоді мера міста Едуарда Гурвіца. Також приїжджав на Думську площу до будівлі мерії верхи на коні зі «шпагою».

Крім того, він був активним учасником акцій антимайдану, що проходили на Куликовому полі в 2013-2014 роках.

Дорошенко перебував у розшуку, намагався балотуватися на посаду мера.