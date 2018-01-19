"Вистрілив у поліцейського впритул": очевидець розповів про останні хвилини життя стрілка з Одеси

Навколо вулиці Новосельського в Одесі, де сталася смертельна стрілянина, досі працює оточення і перекрито рух транспорту. Місцевих жителів кілька годин не пропускали до власних домівок.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Правоохоронці пояснюють це спецоперацією, тому що у них була інформація про можливе перебування в одному з будинків спільників стрілка, який убив чоловіка і поранив ще чотирьох, у тому числі поліцейських. Також на місці злочину проводилися слідчі дії, тому зайві сліди могли заплутати експертів.

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"Він підстрелив одного поліцейського, потім другого. Потім прогулявся, як Термінатор, по вулиці. Ще кілька разів вистрілив, підібрав пістолет поліцейського, вистрілив у нього впритул і спокійнісінько повернувся до двору, де з'явилася поліцейська машина і вже зреагувала – і він був убитий", - розповів свідок подій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Одеси під час затримання зловмисника були поранені чотири людини: троє поліцейських і співробітник «Муніципальної варти», який випадково опинився на місці перестрілки, загинули двоє, серед яких зловмисник, який стріляв у правоохоронців.

Джерело в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області повідомив, що, за попередніми даними, застрелений зловмисник – житель Одеси Володимир Дорошенко, відомий своєю проросійською позицією, а також неадекватними вчинками. Наприклад, в 2009 році він прибув до міськради і заявив, що «викликає на дуель» чинного тоді мера міста Едуарда Гурвіца. Також приїжджав на Думську площу до будівлі мерії верхи на коні з «шпагою».

Крім того, він був активним учасником акцій антимайдана, що проходили на Куликовому полі в 2013-2014 роках. Дорошенко перебував у розшуку, намагався балотуватися на пост мера.