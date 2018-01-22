Клімкін не виключає, що загиблих внаслідок теракту в Кабулі українців може бути більше

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не виключає, що кількість громадян України, які загинули в результаті теракту в Афганістані, може зрости.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава зовнішньополітичного відомства сказав на прес-конференції, присвяченій підсумкам діяльності української дипломатії у 2017 році та пріоритетам 2018 року.

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Клімкін нагадав, що на даний момент МЗС підтверджує загибель семи громадян України.

"На жаль, у нас є побоювання щодо можливої більшої кількості жертв. Ми дуже щільно працюємо з афганською владою. Звичайно, наші консули працюють на місці", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 20 січня у Кабулі група терористів проникла до готелю Intercontinental Hotel. За даними місцевих ЗМІ, внаслідок нападу загинули щонайменше 43 особи, вдалося врятувати 126 осіб, серед них - 41 іноземця.

У МЗС України повідомили, що внаслідок теракту загинули 7 громадян України. За попередніми даними МЗС, врятовано 19 українців, яких було евакуйовано на військову базу у безпечне місце. Проте у МВС Афганістану повідомили про 9 загиблих українців.

Відповідальність за теракт взяв на себе радикальний рух «Талібан».