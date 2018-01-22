Євробачення-2018: суддя українського відбору назвав головний критерій для перемоги

Суддя Національного відбору, композитор, саундпродюсер групи ONUKA і засновник проекту The Maneken Євген Філатов відзначив, що список учасників відбору цього року порадував. Про це він сказав в коментарі Styler.

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"Мені приємно, що більшість конкурсантів - представники нової, молодої сцени, а також те, що серед них заявлені ті, чия музика є і в мене в плеєрі - це The Erised та BATNA", - сказав він.

"І хоча в списку є досить популярні в медіа-просторі артисти, шанси яких отримати підтримку серед телеглядачів вище, я сподіваюся, що ключову роль в голосуванні все ж будуть грати потенціал пісні і вдалий номер", - додав Філатов. За його словами, зараз "складно давати якісь прогнози".

"Але зазначу, що під час Нацвідбору, перш за все, мені хотілося б бачити якісну та сучасну українську музику", - підкреслив Євген. Всім, хто пройшов в півфінал, член журі побажав максимально розкрити свій талант і потенціал. Також Філатов не сумнівається, що цей конкурс дасть приріст слухачів" для кожного виконавця і "займе гідне місце в їхній біографії".