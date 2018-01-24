Жити по-новому: вся правда про те, як українці працюють у Польщі (відео)

Важкі будні заробітчан у Польщі показав через власний відеоблог українець з YouTube-каналу «Життя Коваля». За кілька місяців ролик зібрав майже мільйон переглядів. Восени хлопець їздив до сусідньої країни з товаришами збирати на полі лохину. Він жартівливо називає усіх заробітчан і себе в тому числі «рабами». За його словами, за 1 ящик ягід їм платили 10 злотих, за день йому вдавалося під палючим сонцем зібрати 3 ящики (254,39 грн – курс НБУ станом на 24.01.2018). Умови роботи були доволі екстремальним, за будь-який промах заробітчан чекав штраф – 150 злотих (1 271,94 грн за курсом НБУ 24.01.2018).

У коментарях до відео інші заробітчани розповідають про роботу, на яку українців запрошують до тієї ж сусідньої Польщі.

Читайте такожКлімкін: Українці рятують польську економіку

«Ти ще на збір спаржі спробуй, там по 25 км пішки в гумаках на день з возиком одноколісним, а ще житло і харчування додадуть яскравості до 12-ти годинного робочого дня, і так 7 днів на тиждень. В кінці ще обдурили з оплатою бо ми там є ніхто!», - зазначив один із коментаторів.

Інші шкодують, що більшість заробітчан на сезонних роботах за кордоном – українська молодь, яка замість того, щоб працювати на благо власної держави, намагається заробити хоч щось в інших країнах. Дехто із користувачів соцмереж підтримує заробітчан за працелюбність.

Читайте також"Перевіряють сумки і роздають повістки в армію": українець розповів про нові правила в'їзду до Польщі

«Автор молодець що зняв відео і виклав... Це така правда. Щоб заробити в Польщі таким трудом, треба працювати багато, майже без вихідних і мало спати. І якщо їхати місяці на три, то можна привезти десь 900 доларів. Мало! Тому що перший місяць йде на харчування, житло, проїзд, адаптація і т.д., а відкласти гроші можна тільки з другого. Не треба забувати, що квиток в Польщу туди і назад, витрати на візу, деякі платять посередникам. І реально чистих 400-500 американських грошей, якщо відняти всі витрати. Якщо їдеш вдруге, то вже знаєш більше, вибираєш краще», - пишуть у коментарях.