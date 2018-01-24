Спалах кору в Україні: на Львівщині кількість хворих зросла до 188 осіб

Станом на 24 січня у Львівській області на Кір захворіли 188 осіб, 139 з них – діти. Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА.

Зазначається, шо найбільше випадків захворювання зареєстровано у Львові – 122 , з них 92 – у дітей. Захворюваність серед не вакцинованих становить 52%.

Читайте такожВ Україні очікується спалах дифтерії: більше половини дітей не мають щепленьЗ початку року в заклади охорони здоров’я області госпіталізовано 94 особи, з них 66 дітей.

Нагадаємо, станом на 15 січня у Львівській області зареєстровано спалах кору. Впродовж 2017 року в області було діагностовано 114 випадків кору, з них 50 – в грудні. За два тижні 2018 року було зафіксовано 75 звернень з клінічними ознаками кору

Станом на 22 січня 2018 року на кір в Україні захворіли 2084 людини, з них 1375 дітей та 709 дорослих.