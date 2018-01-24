Посвідчення учасника-добровольця АТО отримали 9 бійців з Тернопільщини (фото)

9 бійців з Тернопільщини отримали посвідчення учасника-добровольця антитерористичної операції. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, посвідчення бійцям вручив голова ТОДА Степан Барна, подякувавши їм за те, що стали на захист територіальної цілісності та незалежності України.

Водночас він наголосив на тому, що кожен учасник-доброволець антитерористичної операції повинен знати якими пільгами може скористатися, а також де зможе оздоровитися сам чи разом з сім’єю.

«На рівні обласної адміністрації та обласної ради прийнято положення, яке дає можливість на території області визнавати учасників і добровольців антитерористичної операції. Хотів би відзначити, що практично усіма пільгами, котрими користуються учасники бойових дій, учасники-добровольці також користуються в області», – підкреслив Барна.

Також він зазначив, що ведеться активна робота у напрямку оздоровлення учасників бойових дій. «Кожен учасник бойових дій, учасник-доброволець має можливість у закладах обласної ради лікуватися та проходити обстеження безкоштовно за рахунок обласного бюджету. Тому хотів би, щоб ви користувалися цими можливостями як це вже зробили майже 2 тис. учасників бойових дій, добровольців, які виявили бажання оздоровитися у наших закладах. Також у нас багато спільних програм з церквою для хлопців, які потребують такої реабілітації. Зокрема на базі Марійського духовного центру», – зауважив керівник області

Загалом у Тернопільській області статус учасника-добровольця антитерористичної операції отримали більше 102 осіб.