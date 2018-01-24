Лідер гурту "Тартак" розповів, чому відвертий фотосет з ним може стати найбільш "антиеротичним"

. Лідер гуртів "Тартак" і "Був'є", музикант Сашко Положинський заявив, що погодився б стати героєм еротичної фотосесії, за умови, що знайде в собі сили привести тіло в ідеальну форму.

Читайте такожГоловний мачо українського шоу-бізу постав у нових образах (фото, відео)

Зараз "враховуючи всі нерельєфні м'язи, жирові складки", відвертий фотосет має шанси стати кричуще антиеротичним, передає "Главред".

"За умови, що я знайду в собі сили протягом тривалого часу регулярно займатися якоюсь активною фізкультурою, дотримуватися режиму дня і здорового харчування, і за цей час привести своє тіло в ідеальну форму", - відповів він на питання, за яких умов погодився б знятися в еротичній фотосесії.