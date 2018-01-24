Лідер гурту "Тартак" розповів, чому відвертий фотосет з ним може стати найбільш "антиеротичним"
20:17, 24 січня 2018Суспільство
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Лідер гурту "Тартак" назвав умову, за якої готовий на еротичну фотосесію.
Зараз відверта фотосесія може стати кричуще антиеротичною, сказав Положинський. / УНІАН
. Лідер гуртів "Тартак" і "Був'є", музикант Сашко Положинський заявив, що погодився б стати героєм еротичної фотосесії, за умови, що знайде в собі сили привести тіло в ідеальну форму.
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Зараз "враховуючи всі нерельєфні м'язи, жирові складки", відвертий фотосет має шанси стати кричуще антиеротичним, передає "Главред".
"За умови, що я знайду в собі сили протягом тривалого часу регулярно займатися якоюсь активною фізкультурою, дотримуватися режиму дня і здорового харчування, і за цей час привести своє тіло в ідеальну форму", - відповів він на питання, за яких умов погодився б знятися в еротичній фотосесії.
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