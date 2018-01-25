Окупанти у Криму влаштували нові обшуки і затримали двох кримських татар
10:03, 25 січня 2018Суспільство
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Обшуки відбулися у Енвера Кроша в місті Джанкой і Ебазера Іслямова в с.Розливи Нижньогірського району.
Про причини обшуків і звинувачення щодо затриманих поки що не повідомляється / фото УНІАН
У тимчасово окупованому Криму російські силовики провели обшуки в будинках двох кримських татар і затримали їх.
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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє «Кримська солідарність».
Згідно з повідомленням, обшуки відбулися у Енвера Кроша в місті Джанкой і Ебазера Іслямова в с.Розливи Нижньогірського району.
У Кроша вилучено телефон, планшет і ноутбук, його доставили до місцевого РВВС.
Іслямова доставлено до Нижньогірського РВВС.
Про причини слідчих дій і звинувачення щодо затриманих поки що не повідомляється.
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