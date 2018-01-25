Окупанти у Криму влаштували нові обшуки і затримали двох кримських татар

У тимчасово окупованому Криму російські силовики провели обшуки в будинках двох кримських татар і затримали їх.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє «Кримська солідарність».

Згідно з повідомленням, обшуки відбулися у Енвера Кроша в місті Джанкой і Ебазера Іслямова в с.Розливи Нижньогірського району.

У Кроша вилучено телефон, планшет і ноутбук, його доставили до місцевого РВВС.

Іслямова доставлено до Нижньогірського РВВС.

Про причини слідчих дій і звинувачення щодо затриманих поки що не повідомляється.