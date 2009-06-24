На енергетичному ринку України може з'явитися британська компанія

Питання розвитку співпраці в нафтогазовій сфері обговорили під час зустрічі Уповноважений Президента України з питань міжнародної енергобезпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ і представники британської компанії Mott MacDonald.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.

У повідомленні наголошується, що, зокрема, йшлося про перспективи надання компанією консалтингових послуг на енергетичному ринку України, проведення маркетингових досліджень щодо підвищення технологічної спроможності нафтопереробної та газотранспортної інфраструктури України. Сторони висловилися за доцільність поглибленого вивчення експертами Mott MacDonald економічних і технічних можливостей модернізації діючих або будівництва нового нафтопереробного заводу (НПЗ) в Україні, перспектив ринків збуту нафтопродуктів, які мають відповідати європейським стандартам, а також сприяння з боку компанії залученню іноземних інвестицій в ці проекти.

Також під час зустрічі Б.СОКОЛОВСЬКИЙ озвучив позицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який наполягає на тому, що українська влада має стати ключовим гравцем на внутрішньому ринку нафтопродуктів і гарантувати надійність і практичну диверсифікацію поставок нафти. За його словами, Президент неодноразово ставив завдання перед урядом оздоровити українську нафтопереробну галузь, створити прозорі і конкурентні правила на ринку нафтопродуктів, щоб не допустити спекулятивного, спонтанного зростання цін на бензин, що вкотре повторюється.

Під час зустрічі представники компанії висловили готовність продовжити співпрацю з Україною в газовій сфері, зокрема, у сприянні залученню інвестицій в модернізацію газотранспортної системи України відповідно до Спільних заяв від 23 березня 2009 року, підписаних у Брюсселі.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня 2008 року в рамках Київського енергетичного саміту компанія Mott MacDonald представила результати маркетингового дослідження, яке проводила для ВАТ «Укртранснафта» на виконання Указу Президента України №1186/2007 «Про підготовку і проведення Саміту з питань енергетичної безпеки». Дослідження компанії підтвердили економічну доцільність створення в Україні сучасного високотехнологічного нафтопереробного комплексу і використання нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному режимі.