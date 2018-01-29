На Житомирщині активно зростає кількість щеплень проти кору та дифтерії - ОДА

Це насамперед пов’язано з випадками захворювань на кір у регіонах України.

На Житомирщині активно зростає кількість щеплень проти кору та дифтерії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

"Протягом останніх трьох тижнів на Житомирщині батьки активно звертаються у медичні заклади за вакцинацією дітей проти кору та дифтерії", - сказано у повідомленні.

Це насамперед пов’язано з випадками захворювань на кір у регіонах України.

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«Зараз на щеплення прийшли практично усі ті, хто не був щеплений роками, хто колись відмовився від вакцинації. Так за три тижні у Житомирі зробили 786 щеплень від кору – тобто виконали трьохмісячну норму. І вже можемо говорити про те, що у маленьких житомирян вироблено колективний імунітет проти кору, адже відсоток щеплених дітей на сьогодні сягає 83,5% (влітку було 70%)», – сказано у повідомленні.

Також батьки активно почали щеплювати діток від дифтерії. У Житомирській області станом на 1 січня 2018 року охоплено щепленнями проти дифтерії у віці 1 року (мають 3 вакцинації) – 48,1% підлягаючих дітей, у віці 18 місяців – 48,2%, у віці 6 років – 88,6%. Шістнадцятирічних дітей щеплено 79,4% від тих, хто підлягав ревакцинації. В області є достатній запас вакцин проти дифтерії. Зокрема, вакцин АКДП – 32 тис. доз, АДП – 21 тис. доз, АДП-М – 63 тис. доз», – зазначають у відомстві.\

Нагадаємо, зараз у світі проводиться вакцинація проти 30 інфекційних хвороб. У кожній країні існує свій Національний календар щеплень - схема обов'язкових щеплень, які роблять у певному віці дітям і дорослим. Згідно з Календарем щеплень, в Україні обов'язкова вакцинація від 10 інфекцій: туберкульозу, кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В, гемофільної інфекції, кору, паротиту, краснухи.