Де взяти гроші, яких немає в бюджеті

Голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики Наталія КОРОЛЕВСЬКА позитивно оцінює ухвалення парламентом Закону «Про загальні засади розвитку державно-приватного партнерства в Україні» і наголошує на необхідності застосування ДПП у сферах ЖКГ, транспорту і комунікацій.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби комітету, переданому агентству УНІАН.

Як зазначила Н.Королевська, з часом ДПП можна застосувати в інших галузях. «Таким чином, ми зможемо залучити гроші на ті соціально значущі проекти, які неможливо повністю фінансувати з бюджету», - вважає вона.

За її словами, багато об`єктів, на розвиток яких у держави просто немає грошей, поступово приходять у занепад, але й віддати такі об`єкти держава теж не може – через їх стратегічне і важливе соціальне значення. Тому найбільш оптимальний вихід – залучити приватника так, щоб держава при цьому не втратила права власності, зазначила депутат.

Як сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА, після подолання рецесії, з якою зараз бореться весь світ, почнеться «справжня сутичка за гроші інвесторів». І ті країни, які не зможуть залучити інвесторів, опиняться на задвірках світової економіки, вважає депутат.

«Державно-приватне партнерство – це саме той унікальний механізм, який допоможе залучити інвестиції, не поступаючись інтересами держави», - аргументувала необхідність ухвалення закону Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова комітету зазначила, що багато країн з високорозвиненою економікою прийшли до ДПП ще у 1970-ті роки. «Так, у Великій Британії ДПП ефективно використовувалося у сфері освіти, в Канаді – у сфері охорони» здоров`я, - говорить вона. Класичним прикладом реалізації ДПП також є проект тунелю під Ла-Маншем вартістю 4 млрд. фунтів стерлінгів. У Лондоні вже 30 років на базі ДПП розвивається метрополітен. І такі прикладів більш ніж достатньо, у тому числі і в країнах з перехідною економікою і низьким рівнем соцзабезпечення, підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона підкреслила, що закон дає можливість відновити і модернізувати тисячі об`єктів, при цьому ризики між державою і приватним партнером розподіляються «гранично об`єктивно». Значна їх частина перекладається на приватного партнера. Держава бере на себе зобов`язання з наданням земельної ділянки, необхідної для реалізації проекту ДПП, забезпечує ефективну тарифну політику, гарантує те, що впродовж дії договору власник об`єкту (в даному випадку держава) не змінюватиметься, і об`єкт не буде виставлений на продаж, підкреслила депутат.

Нагадаємо, сьогодні, 25 червня, Верховна Рада ухвалила Закон «Про загальні засади розвитку державно-приватного партнерства в Україні». «За» проголосували 255 народних депутатів.