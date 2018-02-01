Вакарчук відвідав SpaceX (фото)

11:05, 01 лютого 2018
Суспільство
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Святолав Вакарчук побував на екскурсії на SpaceX / twitter.com/s_vakarchuk

Про це співак повідомив на своїй сторінці в соцмережі Тwitter. Екскурсію Вакарчуку проводив працівник SpaceX українець Олексій Пахунов.

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"Екскурсію проводив працівник SpaceX українець Олексій Пахунов,програміст, родом з Житомира. Саме він був відповідальним як Senior Flight Software Engineer за успішну посадку Falcon9 в грудні 2015 року, та за інші події. Нам є ким пишатися", - написав Вакарчук.

Раніше повідомлялося, що Вакарчук оприлюднив відеозвернення, в якому розповів про свої президентські амбіції.

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