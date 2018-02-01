Вакарчук відвідав SpaceX (фото)

Екскурсію Вакарчуку проводив працівник SpaceX українець Олексій Пахунов, програміст родом з Житомира.

Лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук побував на космічному підприємстві SpaceX, засновником якого є відомий інженер і мільярдер Ілон Маск.

Про це співак повідомив на своїй сторінці в соцмережі Тwitter. Екскурсію Вакарчуку проводив працівник SpaceX українець Олексій Пахунов.

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Був на екскурсії на #SpaceX. Екскурсію проводив працівник SpaceX українець Олексій Пахунов,програміст, родом з Житомира. Саме він був відповідальним як Senior Flight Software Engineer за успішну посадку Falcon9 в грудні 2015 року, та за інші події. Нам є ким пишатися! #Українаpic.twitter.com/xxsu2cM96k — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 31 января 2018 г.

"Екскурсію проводив працівник SpaceX українець Олексій Пахунов,програміст, родом з Житомира. Саме він був відповідальним як Senior Flight Software Engineer за успішну посадку Falcon9 в грудні 2015 року, та за інші події. Нам є ким пишатися", - написав Вакарчук.

Раніше повідомлялося, що Вакарчук оприлюднив відеозвернення, в якому розповів про свої президентські амбіції.