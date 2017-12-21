Другого фігуранта кривавої ДТП у Харкові залишили в СІЗО

Апеляційний суд Харківської області залишив без задоволення скаргу захисту другого учасника ДТП на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова в Харкові Геннадія Дронова.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Апеляційний суд заслухав всі сторони провадження та прийняв рішення залишити скаргу адвоката Дронова без задоволення.

Таким чином, Дронов залишатиметься під вартою до 10 лютого без права внесення застави.

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Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, пізніше ще одна померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі.

13 грудня Київський райсуд Харкова продовжив двом підозрюваним у скоєнні ДТП запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10 лютого 2018 року.