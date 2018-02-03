Під Десятинною церквою активіст блокади Newsone вдарив в обличчя радикала Резниченка (відео)
19:30, 03 лютого 2018Суспільство
1434 1
Сутичка тривала декілька секунд, після чого їх розтягли в різні сторони.
Активіст ударив радикала прямо в обличчя \ Фото УНИАН
Активіст блокади телеканалу Newsone на акції під Десятинною церквою Олексій Середюк побив радикала Дмитра Резниченка.
Читайте такожНацрада призначила позапланову перевірку NewsOne через політичну рекламуВідео сутички на своїй сторінці в соцмережі виклав журналіст Василь Крутчак.
На відео видно, як Олексій Середюк підійшов до Дмитра Резниченка і попросив дати коментар для "Всесвітнього Броварського телебачення".
Той відповів йому з допомогою ненормативної лексики, після чого Середюк вдарив Резниченка кулаком в обличчя. Сутичка тривала кілька секунд, після чого їх розтягнули.
Обережно! Відео містить ненормативну лексику.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Блокування телеканалу NewsOne