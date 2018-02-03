Під Десятинною церквою активіст блокади Newsone вдарив в обличчя радикала Резниченка (відео)

19:30, 03 лютого 2018
Суспільство
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Фото УНИАН

Читайте такожНацрада призначила позапланову перевірку NewsOne через політичну рекламуВідео сутички на своїй сторінці в соцмережі виклав журналіст Василь Крутчак.

На відео видно, як Олексій Середюк підійшов до Дмитра Резниченка і попросив дати коментар для "Всесвітнього Броварського телебачення".

Той відповів йому з допомогою ненормативної лексики, після чого Середюк вдарив Резниченка кулаком в обличчя. Сутичка тривала кілька секунд, після чого їх розтягнули.

Обережно! Відео містить ненормативну лексику.

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Новина в сюжеті: Блокування телеканалу NewsOne
Теги: #блокування NewsOne#сутичка блокування Newsone