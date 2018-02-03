Під Десятинною церквою активіст блокади Newsone вдарив в обличчя радикала Резниченка (відео)

Сутичка тривала декілька секунд, після чого їх розтягли в різні сторони.

Активіст блокади телеканалу Newsone на акції під Десятинною церквою Олексій Середюк побив радикала Дмитра Резниченка.

Читайте такожНацрада призначила позапланову перевірку NewsOne через політичну рекламуВідео сутички на своїй сторінці в соцмережі виклав журналіст Василь Крутчак.

На відео видно, як Олексій Середюк підійшов до Дмитра Резниченка і попросив дати коментар для "Всесвітнього Броварського телебачення".

Той відповів йому з допомогою ненормативної лексики, після чого Середюк вдарив Резниченка кулаком в обличчя. Сутичка тривала кілька секунд, після чого їх розтягнули.

Обережно! Відео містить ненормативну лексику.