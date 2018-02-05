Мінкульт назвав незаконною каплицю УПЦ МП на місці Десятинної церкви і збирається судитися

Мінкультури прийме участь у розгляді справи та повторно надішле до правоохоронних органів звернення, спрямовані на захист пам’ятки національного значення.

У міністерстві культури заявляють, що каплиця УПЦ МП, яку звели біля фундаменту Десятинної церкви у Києві, є незаконною і готують судові позови.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури України.

У відомстві каплицю УПЦ МП назвали незаконною забудовою, яка знаходиться на земельній ділянці особливо цінних територій та призводить по пошкодження об’єктів культурної спадщини – пам’ятки національного значення на території охоронної (буферної зони) об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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"Єдиним законним користувачем земельної ділянки станом на сьогодні є Національний музей історії України. Законні права НМІУ, як землекористувача, порушено протиправними діями релігійної громади УПЦ", - йдеться в повідомленні.

У Мінкультури зазначають, що відповідно до п.2.1 Статуту, НМІУ є юридичною особою, а відповідно до п.2.6 Статуту Музей має право бути позивачем у суді.

Міністерство доручило Музею невідкладно вжити заходів "по усуненню перешкод щодо користування земельною ділянкою, яка надана Національному музею історії України у постійне користування (...), зокрема, шляхом пред’явлення відповідних судових позовів".

Також зазначається, що Мінкультури прийме участь у розгляді справи та повторно надішле до правоохоронних органів звернення, спрямовані на захист пам’ятки національного значення «Місто Володимира – дитинець стародавнього Києва з фундаментом Десятинної церкви (Церкви Успіння Пресвятої Богородиці) від V-IX століття, IX-XIII століття».