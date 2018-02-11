Нацвідбір на Євробачення-2018: вокаліст The ВЙО влаштував скандал під час оголошення оцінок

Гурт The ВЙО отримав від суддів 2 бали, а глядачі оцінили виступ у стилі реггі лише у один бал.

Учасник півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2018 вокаліст гурту The ВЙО Мирослав Кувалдін влаштував скандал під час оголошення оцінок членів журі.

Співака обурило рішення Джамали, Андрія Данилка та Євгена Філатова віддати високий бал (7 балів) учасникові нацвідбру CONSTANTINE.

Виступ CONSTANTINE із піснею "Місто" (відео:СТБ)

Після оголошення оцінки Кувалдін декілька разів вигукнув "фу" та звернувся до членів журі із проханням наспівати пісню CONSTANTINE, щоб таким чином з’ясувати, чи дійсно вона їм запам'яталася. Джамала наспівала мотив пісні конкурсанта, чим завершила суперечку.

Ведучий нацвідбору Сергій Притула попросив Мирослава Кувалдіна бути стриманішим і виявляти повагу.

Гурт The ВЙО отримав від суддів 2 бали, а глядачі оцінили виступ у стилі реггі лише у один бал.

The Вйо - Нга Нга (відео: СТБ)

Як повідомляв УНІАН, перший півфінал українського національного відбору на Євробачення завершився перемогою співака Laud, і гуртів The Erised і Vil'na.