"Керченський міст просів": блогер розповів про серйозну проблему Кримського мосту (фото)

На споруджуваному Керченському мосту було зафіксовано перше, істотне просідання опор і не стикування прольотів.

Опори моста через Керченську протоку, який повинен з'єднати Росію з окупованим Кримським півостровом України, почали просідати.

Про це у своєму блозі повідомив "Злий одесит". "Я писав, чому радий встановленню залізничних прольотів на Керченському мосту. Та головною причиною того назвав загальну вагу залізничної конструкції в 17 400 тонн, яка буде чинити додатковий вплив на опори, що за собою потягне їх просідання і подальші проблеми", - наголошується в повідомленні.

За його словами, зараз в мережі набирають популярність фото, зроблені на ділянці "Насип – Фарватер" в районі Керченського півострова, на яких чітко видно, що металеві прольоти мосту вже відрізняються по висоті на 1 метр, а по довжині на 2 метри.

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"Звичайно, якість фото бажає кращого і з повною впевненістю говорити про даний інцидент все ж не варто. Тим не менш, саме такого ефекту і очікували ті, хто тверезо, а не в пориві шизофренічного ура-патріотизму, міркували про майбутнє такої конструкції як Керченський міст в тих умовах, яких він будується. Загальна вага всієї конструкції приблизно 60 тис тонн, а це значить - далі буде", - зазначив блогер.

Раніше повідомлялося, що будівельники Керченського мосту не змогли зістикувати металеві прольоти автомобільного шляхопроводу в море на ділянці "Насип — Фарватер" в районі Керченського півострова.