Прогноз на суботу: спека спаде
13:09, 03 липня 2009Суспільство
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Очікуються короткочасні дощі, грози
Завтра на більшій частині території України очікуються короткочасні дощі, грози.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с; в Україні, крім північної частини, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 12-17°, на півдні 18-22°; вдень 22-27°, у південній частині та на Закарпатті 26-31°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 15-20°.
У Київській області у суботу очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.
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