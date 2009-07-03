Прогноз на суботу: спека спаде

Завтра на більшій частині території України очікуються короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с; в Україні, крім північної частини, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 12-17°, на півдні 18-22°; вдень 22-27°, у південній частині та на Закарпатті 26-31°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 15-20°.

У Київській області у суботу очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.