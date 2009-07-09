У Черкасах розстріляли підприємця

В Черкасах пострілом із мисливської рушниці вбито приватного підприємця.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прокурора Черкаської області, 36-річний підприємець рано вранці 8 липня прямував із свого будинку до знайомих, на подвір’ї яких залишив власний автомобіль. На розі вулиць Громова та Маршала Красовського чоловіка перестрів незнайомець, який витягнув мисливську рушницю і вистрелив, після чого втік.

За інформацією прес-служби, перехожі побачили чоловіка, який лежав на тротуарі та стікав кров’ю, і викликали "швидку допомогу", що доставила постраждалого до 3-ї Черкаської міської лікарні швидкої медичної допомоги. Однак врятувати пораненого не вдалося - через чисельні розриви внутрішніх органів чоловік, не приходячи до тями, помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Слідчим відділом Придніпровського районного відділу в місті Черкаси УМВСУ в Черкаській області за фактом вбивства порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.

Хід досудового слідства у справі перебуває на контролі прокуратури Черкаської області.