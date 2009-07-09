Хто будується на території Нікітського ботанічного саду?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від Генеральної прокуратури завершити розслідування кримінальної справи за фактом незаконного будівництва на території Нікітського ботанічного саду.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив під час наради з питань розвитку природно-заповідної справи у Волинській області.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що незважаючи на численні доручення, як Президента, так і уряду, досі не затверджені межі Нікітського ботанічному саду

Президент нагадав, що сьогодні на території Нікітського ботанічного розташувалися не лише приватні будинки, а й цілі готельні комплекси. Порушено кримінальну справу за фактом незаконного будівництва на території ботанічного саду готельних споруд.

Крім того, у підготовленому Українською академією аграрних наук (УААН) обґрунтуванні уточнення природоохоронного статусу земельних ділянок наведено завищені площі ділянок, з яких пропонується зняти статус земель природно-заповідного фонду. Прийняття такого рішення призвело б до значного (на 25%) скорочення площі Нікітського ботанічного саду.

Звертаючись до представника Генеральної прокуратури, В.ЮЩЕНКО наголосив, що за тридцять днів у цьому питанні має бути поставлено крапку. На його переконання, винні у цій ситуації мають бути покарані.

«Хочу поцікавитися в Української академії аграрних наук, у підпорядкуванні якої знаходиться сад: як таке могло статися? Якщо ви не можете зберегти наш національний здобуток, то краще передати Нікітський ботанічний в управління Мінприроди», - звернувся Президент до присутнього на нараді віце-президента УААН.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що за 10 днів хоче бачити позицію Академії з цього питання.

За словами Президента, значна частина установ природно-заповідного фонду функціонує без проектів організації територій, які повинні розроблятися для їх охорони, відтворення та рекреаційного використання. Відтак, Президент вимагає до кінця 2010 року у співпраці з ОДА та органами місцевого самоврядування забезпечити встановлення у натурі меж заповідників та парків, а також виготовлення документів, що посвідчують право на надані їм земельні ділянки.

На його переконання, невпорядкованість із земельними питаннями створює передумови для порушень природоохоронного законодавства на територіях природно-заповідного фонду. Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади приймають протиправні рішення щодо виділення земельних ділянок за рахунок земель природно-заповідного фонду. Так, у 2007-2008 роках Алупкінська міська рада незаконно роздала під забудову значні площі Ялтинського гірсько-лісового державного заповідника. Здійснено незаконне відчуження земель площею близько 1 га для будівництва рекреаційного комплексу, видано дозволи 29 громадянам на складання землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва загальною площею 1,4 га. Президент високо оцінив те, що протягом 2008-2009 років за протестами органів прокуратури скасовано 120 рішень місцевої влади щодо надання земельних ділянок на заповідних територіях. Він закликав довести цю справу до логічного кінця.

На переконання В.ЮЩЕНКА, не можна залишати поза увагою й непоодинокі випадки самовільного захоплення земельних ділянок на заповідних територіях. Він звернувся з проханням до Генпрокуратури забезпечити жорсткий контроль за додержанням природоохоронного законодавства.