Чернігівська область може зникнути з карти України

Чернігівська область за умови збереження таких темпів скорочення населення через 50 років може зникнути з карти України.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз оприлюднила під час засідання прес-клубу "Ділове слово" заступник Головного управління статистки в області Катерина СВИСТУН.

"Чернігівщина – це регіон, який втрачає населення катастрофічно", - сказала вона.

К.СВИСТУН навела статистичні дані останніх років щодо демографічної ситуації у регіоні. Так, упродовж 2007 року область втратила 17 тис. мешканців, що за кількістю дорівнює Варвинському району, у 2008 році – 14 тис. (кількість населення Талалаївського району), за 5 місяців 2009 року – 5 тис. – це райцентр Куликівка, сказала вона. "Якщо так продовжуватиметься і далі, то до 2060 року Чернігівщина може зникнути з карти України", - стверджує фахівець.

Крім того, що населення області вимирає, воно є найстаршим за віком в Україні – кількість людей похилого віку у регіоні вдвічі перевищує кількість дітей та підлітків. За даними К.СВИСТУН, на 1 тис. працездатного населення Чернігівщини припадає 240 дітей та 503 пенсіонери. Водночас у 17 районах кількість непрацездатних більша за працездатних. Наприклад, у Ріпкінському районі на 1 тис. працездатних припадає 1 тис. 400 непрацездатних, з яких 1 тис. 200 – пенсіонери.

Критичною у Чернігівській області є ситуація і з тривалістю життя. За словами заступника Головного управління статистки в області, очікувана тривалість життя (її розраховують за таблицями смертності) мешканців області, за даними 2008 року, становить 66,8 років (причому для жінок – 77,4 роки, а для чоловіків – 59,9), для жінок та чоловіків села – 73,2 та 55,6 роки відповідно. Переважна більшість чоловіків у регіоні не доживають до пенсійного віку.

Як стверджують фахівці, основними факторами впливу на демографічну ситуацію у Чернігівській області є природне скорочення та міграція населення. Смертність на Чернігівщині перевищує народжуваність у 2,4 рази, а у селах – у чотири рази.

"Чернігівську область потрібно оголосити зоною демографічної катастрофи і запроваджувати тут державні програми. Демографічну кризу швидко не подолаєш, це не економіка, яку можна відновити за кілька років", - підкреслила К.СВИСТУН.