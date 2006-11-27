Ющенко: ми в лоб як дали і бізнес знепритомнів на 30-40 днів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає за необхідне врегулювання в найкоротші терміни ситуації навколо експорту зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході зустрічі з промисловцями і підприємцями.

Звертаючись до першого віце-прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, Президент зазначив, що в світі немає країни, яка б не регулювала ринок зерна. Але при цьому таке регулювання здійснюється виключно ринковими методами.

Президент наголосив, що в даному питанні завжди матиме місце конфлікт інтересів. Так, з одного боку, не можна допустити великого зростання цін на зерно, що невигідне споживачу, з другого боку - дуже низькі ціни приведуть до конфлікту з виробником.

«Як зробити так, щоб ціни на зерно знаходилися в коридорі, який регулюється ринковими методами. Наша різниця – ми регулюємо неринковими методами. Ми в лоб як дали, бізнес знепритомнів на 30-40 днів, і парять зерно або не парять, нікого не хвилює. Не пускати. Бізнес проти цього протестує. Бізнес не протестує проти ринкового регулювання пропозицій попиту і пропозиції, яка б давала можливість на внутрішньому ринку залишати стільки зерна, скільки необхідно», - наголосив Президент і, звертаючись до М.АЗАРОВА, додав, «цього тижня ми повинні поставити в даному питанні крапку».

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України постановою від 28 вересня 2006 р. №1364 ввів ліцензування експорту зерна.

11 жовтня Кабінет Міністрів прийняв постанову про квотування експорту зернових. До 31 грудня 2006 р. експортні квоти встановлені в обсязі: пшениця і суміш пшениці і жита (меслін) - 400 тис. тонн, ячмінь - 600 тис. тонн, кукурудза - 100 тис. тонн, жито - 3 тис. тонн.

Багато політиків і експертів вважають дані дії Кабміну такими що загрожують продовольчій безпеці і позиціям України на зарубіжних ринках. На їхню думку, впровадження ліцензування, а потім квотування експорту фуражного зерна приведе не лише до мільйонних збитків селян, але й до банкрутства сотень підприємств, неповернення банківських кредитів і збагачення наближених до влади ділків за рахунок ручного управління, спекуляцій і корупційних схем при експорті зернових.