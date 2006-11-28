Ющенко не розуміє оптимізму Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не розуміє оптимізму уряду щодо приватизації 2007 року.

Про це заявив сьогодні на брифінгу керівник служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

“В 5 разів пропонується збільшити суму доходів, які уряд планує отримати від приватизації державного майна, однак 19% всіх об’єктів загальною номінальною вартістю 1,3 млрд. грн. сьогодні перебувають в стадії банкрутства, 17% підприємств вартістю понад 2 млрд. грн. – не корпоратизовані, а корпоратизація і приватизація – це достатньо тривалі процеси, і шансів встигнути за рік не дуже багато. Більше 60% підприємств вартістю більше 1 млрд. грн. – це дрібні пакети, і , на нашу думку, не дадуть тих результатів, на які очікує уряд”, - сказав О.ШЛАПАК.

Він також зазначив, що уряд пропонує роздержавити цілі галузі такі, як видавнича, авіаційна, енергодистриб’юторська, що, на його переконання, потребує прийняття окремих програм роздержавлення, яких уряд поки не затвердив.

Крім того, він зазначив, що законопроект встановлює перелік об’єктів, які пропонується продати в 2007 році, що є новацією, оскільки, на переконання Секретаріату Президента, парламент має лише визначати перелік заборонених до приватизації, а конкретні переліки об’єктів до продажу має визначати уряд разом з Фондом державного майна.

О.ШЛАПАК також зазначив, що у своєму листі до парламенту Президент висловив занепокоєння ситуацією з приватизацією, що складається зараз.

“Приватизація переходить в достатньо неприємний ручний режим, об’єкти знімаються або Кабінетом Міністрів, або за рішеннями судів, або, ми, на превеликий жаль, маємо прецеденти, коли умови приватизації прописуються під конкретного замовника, після чого вже Верховна Рада має втручатися і знімати такі об’єкти з приватизації”, - сказав О.ШЛАПАК.

Він зазначив, що всі зауваження Президента будуть розглянуті до першого читання цього законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проект закону (№2550) «Про орієнтовний перелік об`єктів права державної власності, що підлягають приватизації в 2007 році», до якого було включено 596 об`єктів.