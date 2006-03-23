Відкрилася виставка “Кольори та мелодії українського свята”
19:30, 23 березня 2006Суспільство
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У ній представлені старожитності з приватної колекції Президента України
Сьогодні у Сумському художньому музеї імені Никанора Онацького відкрилася виставка “Кольори та мелодії українського свята”.
Як передає кореспондент УНІАН, на ній представлені старожитності з приватної колекції Президента України Віктора ЮЩЕНКА, а також збірок Петра ГОНЧАРА, Лідії ЛИХАЧ, Олега ПІНЧУКА, Василя ВОВКУНА.
З виставкою вже ознайомилися жителі Дніпропетровська, Кіровограда і Харкова. У Сумах колекція перебуватиме до 16 квітня, після чого переїде для експонування до Полтави.
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