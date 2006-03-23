Сьогодні у Сумському художньому музеї імені Никанора Онацького відкрилася виставка “Кольори та мелодії українського свята”.

Як передає кореспондент УНІАН, на ній представлені старожитності з приватної колекції Президента України Віктора ЮЩЕНКА, а також збірок Петра ГОНЧАРА, Лідії ЛИХАЧ, Олега ПІНЧУКА, Василя ВОВКУНА.

З виставкою вже ознайомилися жителі Дніпропетровська, Кіровограда і Харкова. У Сумах колекція перебуватиме до 16 квітня, після чого переїде для експонування до Полтави.