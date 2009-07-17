700 дітей з 53-х країн стануть учасниками фестивалю в Артеку

Майже 700 дітей з 53-х країн світу стануть учасниками Міжнародного дитячого фестивалю «Змінимо світ на краще!», який офіційно відкриється у неділю, 19 липня, в Міжнародному дитячому центрі «Артек».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА, благодійний фонд якого цього року виступив головним спонсором фестивалю.

У повідомленні зазначається, що основною метою цьогорічного фестивалю є робота над проектом Статуту Всесвітньої дитячої Ліги Націй та створення своєї міжнародної неурядової організації, а також створення полікультурного середовища та сприяння формуванню принципів толерантності, рівності прав і плюралізму думок у дітей різних народів, національностей та віросповідань.

Передбачається, що під час дискусійних клубів діти обговорюватимуть дотримання Конвенції ООН з прав дитини, 20-річчя прийняття якої світова спільнота відзначає цього року.

Також в рамках Фестивалю відбудуться День України, дні країн-учасників фестивалю, День рекордів, дискусійний клуб «Артек – центр дитячої дипломатії», святкування Дня Миру, під час якого і відбудеться установче засідання Всесвітньої дитячої Ліги Націй та гала-концерт «Свято Миру».

Міжнародний благодійний фонд Олександра Фельдмана наголошує, що мета проведення і принципи фестивалю співпадають з напрямками діяльності самого Фонду, однією з цілей якого є запровадження в Україні інституту Омбудсмана з захисту прав дитини.