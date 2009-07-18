Делегація Криму представила в Брюсселі 20 інвестпроектів

Делегація Криму представила в Брюсселі 20 інвестиційних проектів.

Про це в розмові з власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі заявив сьогодні прем’єр-міністр Автономної Республіки Крим Віктор ПЛАКИДА.

“Ми привезли з собою два десятки передпроектних пропозицій”, - сказав він.

За словами В.ПЛАКИДИ, запропоновані проекти стосувалися розвитку вітрової енергетики, геліоенергетики, будівництва автошляхів на умовах концесії, будівництво заводів для переробки відходів тощо.

Крім того, за словами кримського прем’єра, в ході зустрічей з представниками європейського бізнесу обговорювались питання стосовно вкладення інвестицій у реконструкції класичних енергетичних потужностей з урахуванням сучасних інноваційних технологій, а також питання покращення забезпечення Криму питною водою, в тому числі шляхом опріснення води.

Говорячи про альтернативну енергетику, В.ПЛАКИДА зазначив, що проекти в цій сфері можуть бути дуже цікавими для європейських інвесторів з урахуванням вимог Кіотського протоколу про зменшення викидів СО2 в атмосферу та зростання ціни на газ.

“Крим на 300% має потенціал в галузі альтернативної енергетики, який не може бути нецікавим для інвесторів”, - наголосив прем’єр автономії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі перебувала делегація Криму на чолі з В.ПЛАКИДОЮ, до складу якої входили також представники уряду, місцевої влади та підприємців.