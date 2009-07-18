Суд повернув Дніпропетровську лікарню та поліклініку

У власність територіальної громади міста Дніпропетровська повернуто будівлі лікарні та поліклініки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, за результатами перевірки додержання вимог законодавства щодо незаконного скорочення мережі лікувальних закладів прокуратурою Дніпропетровської області вжито заходів до повернення у власність територіальної громади міста Дніпропетровська будівель лікарні та поліклініки.

За позовом прокуратури області до ВАТ «Дніпропетровський металургійний завод ім. Комінтерна» та Фонду державного майна України господарським судом Дніпропетровської області визнано незаконною передачу цих об`єктів у власність ВАТ під час його приватизації та поновлено право власності на них територіальної громади міста.