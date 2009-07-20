У трьох областях стихія зривала дахи з будинків

У неділю та сьогодні вночі у Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях внаслідок грозових дощів, шквалистих поривів вітру і граду були частково пошкоджені дахи приватних житлових будинків, господарчих споруд та об’єктів соціально-побутової сфери, а також повалені дерева.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Хмельницькому пошкоджено дах магазину і зірваним шифером травмовано дитину 1997 року народження, яку у стані середнього ступеня важкості госпіталізована до міської дитячої лікарні.

У Полонському районі Хмельницької області пошкоджено дахи на будівлях аграрного ліцею та школи; у Старокостянтинівському районі - на будівлі приватної свиноферми.

У Гусятинському районі Тернопільської області пошкоджено дахи 70 будівель (з них житлові будинки -- 64, господарчі будівлі – 4 та 2 будинки культури); у Підволочиському районі - на 1 житловому будинку.

У Березнівському районі Рівненської області пошкоджені дахи на 5 будівлях (їдальня сільгосппідприємства - 1, загальноосвітня школа – 1, дитячий садок – 1, котельня – 1 та фельдшерсько-акушерський пункт – 1); у Дубровицькому районі - на 20 будівлях (житлові будинки – 9, господарчі будівлі – 11).

Відновлювальні роботи ведуть підрозділи МНС, бригади комунальних служб і місцеве населення. Створено робочі групи для визначення збитків.