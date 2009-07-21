Економічна ситуація в США буде важкою

Економічна ситуація в США до кінця року залишатиметься важкою, заявив офіційний представник Білого дому Роберт Гіббс.

"На початку цього року ми спостерігали важку ситуацію в економіці. Я думаю, до кінця року ситуація залишатиметься важкою", - сказав Гіббс на брифінгу в Білому домі в понеділок.

15 липня Федеральна резервна система США випустила прогноз, згідно з яким динаміка падіння економіки країни в 2009 році буде повільнішою, ніж експерти вважали в травні, натомість зростання безробіття буде вищим за первинні очікування, йдеться в черговому прогнозі. Згідно з прогнозом, падіння економіки очікується на рівні 1-1,5%. У травні ФРС передбачала падіння на рівні між 1,3% і 2%.

Поліпшення прогнозу пов`язане з тим, що стан економіки в першій половині 2009 року виявився не таким важким, як очікувалося раніше, зазначає ФРС.

Натомість зростання безробіття залишається загрозливим. ФРС передбачає, що відсоток безробітних у країні до кінця року може досягти 10,1%. Раніше відомство максимальною цифрою називало 9,6%.

У червні рівень безробіття досяг 9,5% - максимального показника за 26 років.

РІА "Новости"