В Укрпромбанку закінчується заборона на видачу депозитів, але грошей немає

В однієї з найбільших проблемних фінустанов — Укрпромбанку — сьогодні закінчується останній день тимчасової заборони на задоволення вимог кредиторів. Сьогодні в Укрпромбанку закінчується мораторій на задоволення вимог кредиторів. Проте величезній кількості кредиторів і вкладників банку, яких тільки серед населення близько 1 млн. чоловік, поки що рано розраховувати на повернення коштів, пише "Дело", - уряд досі не рекапіталізував банк. Доля фінустанови невідома - на вчорашній нараді в НБУ чиновники так і не дійшли спільної думки щодо подальшої роботи банку.

«Поки нам розпоряджень ніяких не надходило, але грошей на виплату всім вкладникам у банку немає. Дзвоніть наступного тижня, тоді буде ясно: националізують банк або ліквідовують. Третього не дано», - підбила підсумок консультант контакт-центру Укрпромбанку.

Керівництво банку вважає за краще не розголошувати подальші плани його роботи. Тимчасовий адміністратор Укрпромбанку Костянтин Раєвськіи розпливчато заявив виданню, що у банку «є кілька варіантів роботи», і 21 липня у фінустанові «визначатимуть, який більше підходить». Раніше Раєвський заявляв, що планує завершити рекапіталізацію банку до закінчення мораторію і до цього часу почати погашати картотеку неплатежів.