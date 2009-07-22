Черновецький встановив монополію на ритуальні послуги

Столична муніципальна газета “Хрещатик” опублікувала рішення Київської міської ради “Про питання діяльності ритуальної служби м.Києва”.

Згідно з документом, рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Рішенням визначено, що надання ритуальних послуг «є виключною компетенцією комунальних підприємств і тільки надання окремих ритуальних послуг може здійснюватися суб’єктами господарювання інших форм власності за договорами, укладеними з ритуальною службою, на період роботи тимчасової контрольної комісії та визначення такого переліку встановити мораторій на підписання комунальними підприємствами будь-яких договорів з цих питань».

Як повідомляв УНІАН, рішення № 630/1686 “Про питання діяльності ритуальної служби м.Києва” Київрада прийняла 18 червня. За нього проголосували 84 з 117 присутніх в залі депутатів.

Комісію з вивчення ситуації, що склалась в сфері надання ритуальних послуг у Києві, якій надано повноваження для здійснення контролю за діяльністю ритуальної служби столиці, створено відповідно до розпорядження заступника Київського міського голови – секретаря Київради Олеся ДОВГОГО від 11 червня.

Комунальні підприємства з надання ритуальних послуг («Підрядне спеціалізоване ремонтно-будівельне управління», Київське комунальне автотранспортне підприємство №2737, Комунальне підприємство з переробки нерудних будівельних матеріалів Головного управління ритуальних послуг КМДА) перебувають у скрутному матеріальному становищі, що пояснюється відсутністю замовлень від Спецкомбінату на виготовлення ритуальної продукції та надання послуг через надання переваги суб’єктам господарювання не комунальної форми власності шляхом укладання з ними відповідних договорів, йшлося у документі.

Тому, на переконання столичних депутатів, встановлення мораторію на період роботи тимчасової комісії є необхідним заходом.

24 червня Антимонопольний комітет України заявив, що офіційно рекомендує Київській міській раді утриматися від введення в дію прийнятого 18 червня рішення, яким передбачалося визначити, що надання ритуальних послуг є виключною компетенцією комунальних підприємств.