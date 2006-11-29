Янукович пропонує порядок денний для РНБО

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ звернувся до Президента Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією розглянути на засіданнях РНБО питання стану боротьби з корупцією та реформування судової системи і правоохоронних органів

Про це йдеться у листі В.ЯНУКОВИЧА до В.ЮЩЕНКА, переданому УНІАН прес-службою Кабінету Міністрів України.

“Кабінет Міністрів послідовно відстоює позицію щодо формування збалансованої та ефективної системи влади в державі. Запорукою цього є проведення постійного і відвертого діалогу між владними структурами, динамізм та результативність у їх роботі”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Як прем’єр-міністр України, член РНБО він пропонує внести до порядку денного засідань РНБО найбільш важливі та актуальні проблеми стратегічного характеру. Такими проблемами є, зокрема, проблема корупції влади та неефективна організація роботи і діяльність судової системи та правоохоронних органів.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, сьогодні корупція підриває міжнародний імідж країни, посилює недовіру до влади та держави, створює реальні загрози економічному суверенітету України.

Глава уряду нагадав, що минулого тижня Кабінетом Міністрів України розглянуто питання про стан фінансово-бюджетної дисципліни та заходи щодо посилення боротьби з корупцією і забезпечення дієвого контролю за використанням коштів та державного майна.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, проведена робота ще раз підтвердила, що системна боротьба з корупцією потребує консолідації зусиль усіх інститутів та гілок влади (Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів).

З огляду на це В.ЯНУКОВИЧ пропонує у грудні 2006 р. винести до обговорення на засіданні РНБО найважливіше для держави питання стану боротьби з корупцією в органах влади, усіх сферах життєдіяльності країни; у січні-лютому 2007 р. з метою організації подальшої системної роботи у даному напрямі розглянути на засіданні РНБО питання щодо реформування судової системи та правоохоронних органів.

Прем’єр висловив переконання, що спільна діяльність Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів дасть змогу забезпечити високоякісну підготовку та результативну роботу наступних засідань Ради національної безпеки та оборони.