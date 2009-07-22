Асканія зберігає шанс стати одним з 7-ми чудес світу

21 липня у Цюріху (Швейцарія), у штаб-квартирі фундації New7wonders, були оприлюдені імена відібраних експертами 28 офіційних фіналістів Всесвітнього конкурсу “Сім нових чудес природи”.

Український біосферний заповідник «Асканія-Нова» до їх переліку не потрапив. Однак, наш номінант залишається в резервному списку учасників, які можуть бути включені до числа фіналістів у разі зняття з конкурсу одного із об`єктів, що зараз входять до топ-28, повідомляє сайт "7 чудес України".

Організатори всесвітньої акції New7wonders також привітали комітет з підтримки “Асканії-Нова” із проведенням успішної кампанії. “Асканія-Нова була відібрана до топ-77 із більш як 440 номінантів. Українці та прихильники Асканії-Нова з усіх куточків світу можуть гордитися цим величезним досягненням. Очевидно, що міжнародна популярність Асканії-Нова завдяки цьому значно зросла”, йдеться у листі організаторів акції.

“Асканія-Нова" став частиною Всесвітньої кампанії з обрання нових природних чудес, частиною творення історії”, зазначають організатори конкурсу.

До 28 фіналістів, голосування щодо яких відбувається на офіційному сайті www.n7w.com, входять: Європа - Чорний Ліс – Шварцвальд (Німеччина), Кліф (скелястий обрив) Мохер (Ірландія), Мазурські озера (Польща), Гора Маттерхорн (Італія/Швейцарія), Вулкан Везувій (Італія).

Азія - Острови Бу Тіна (Об’єднані Арабські Емірати), Мертве море (Ізраїль, Йорданія, Палестина), Бухта Халонг (В’єтнам), Грот Джейта (Ліван), Острів Джею (Південна Корея), Національний парк Комодо (Індонезія), Мальдівський архіпелаг (Мальдіви), Грязьові вулкани (Азербайджан), Підземна річка Пуерто Принцеса (Філіппіни), Ліс Сундарбанс (Бангладеш, Індія), Гора Юшань (Тайвань).

Північна та Центральна Америка - Затока Фанді (Канада), Національний парк Ель Юнке (Пуерто-Ріко), Великий каньон р. Колорадо (США).

Південна Америка - Амазонія (Болівія, Бразилія, Колумбія, Еквадор, Французська Гайана, Гайяна, Перу, Сурінам, Венесуела), Водоспад Анхель (Венесуела), Острови Галапагос (Еквадор), Водоспад Ігуасу (Аргентина, Бразилія).

Океанія - Великий бар’єрний риф (Австралія, Папуа-Нова Гвінея), Мілфордська затока (Нова Зеландія), Гори Улуру (Айєрс-рок) (Австралія).

Африка - Гора Кіліманджаро (Танзанія), Столова гора (Південна Африка).

Як повідомляв УНІАН, 10 липня біосферний заповідник «Асканія-Нова», який представляє Україну на всесвітньому конкурсі «Сім нових чудес природи», вийшов до півфіналу конкурсу.

Організатором конкурсу витупає швейцарська неприбуткова організація «Корпорація нового відкритого світу» (New Open World Corporation, NOWC). За оцінками Оргкомітету, у голосуванні можуть взяти участь до 100 мільйонів людей.

Цілинний степ «Асканія-Нова» – єдина в Європі ділянка степу, якого ніколи не торкався плуг. Біосферний заповідник займає територію близько 11 тисяч гектарів, що є ареалом для кількох сотень видів рослин, тварин і птахів. Минулого року «Асканія-Нова» стала одним з переможців загальнонаціональної акції «7 природних чудес України», здобувши найбільшу підтримку експертів та посівши перше місце за загальною кількістю набраних балів.

За “Асканію-Нову” в інтернет- та телефонному голосуванні взяли участь більш як 100 тисяч українців.