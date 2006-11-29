У Донецька більше немає можливості залучати кредити для оплати газу

У Донецька більше немає можливості залучати банківські кредити для оплати газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Донецьку заявив мер міста Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

"Більше в мене немає можливості залучити кредити для оплати газу", - сказав мер.

За його словами, в листопаді поточного року Донецьк залучив 10 млн. гривень кредитних коштів. У цьому ж місяці місто заплатило за газ 25 млн. гривень. "Це дуже серйозна сума", - зазначив мер. При цьому він підкреслив, що в найближчому майбутньому місто повинне "самостійно, за рахунок платежів населення розраховуватися, і за рахунок організацій, тих, які одержують теплоносії".

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО також підкреслив, що через неплатежі "є загроза, що Донецьк можуть відключити від стійкої подачі газу".

Мер поінформував, що подача газу місту на сьогоднішній день обмежена до мінімуму, а тиск газу, який є в мережах, підтримується лише завдяки сприятливому температурному режиму. О.ЛУК’ЯНЧЕНКО акцентував, що при кризовій ситуації місту "ніхто не допоможе, тільки свідомість жителів".

"Ми будемо це питання розглядати разом із "Нафтогазом України" і погоджувати графік погашення", - зазначив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.