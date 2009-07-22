Фонд Катерини Ющенко попереджає про факти шахрайства

Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» повідомляє про випадки шахрайства з використанням імені фонду.

Як повідомили УНІАН у МБФ «Україна 3000», в липні 2009 року на адресу фонду надійшли листи від благодійного фонду «Жива надія» (м. Одеса) та Хортицького навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру.

Керівники організацій повідомили, що до них звернулися певні особи, які представилися співробітниками фонду «Україна 3000». Вони запропонували організаціям матеріальну благодійну допомогу у вигляді оргтехніки та програмного забезпечення і вимагали кошти, необхідні для їхнього розмитнення.

Фонд «Україна 3000» офіційно заявляє, що не має жодного відношення до цих чи подібних дій. Діяльність фонду побудована таким чином, щоб не накладати додатковий тягар, в тому числі фінансовий, на одержувачів благодійної допомоги.

Також фонд не має регіональних представників чи філій в областях і не здійснює оплатну передачу благодійної допомоги у будь-якій формі.