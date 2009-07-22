Як затримували Пукача (відео)

Як повідомляв УНІАН, обвинувачений в організації вбивства журналіста Георгія Гонгадзе Олексій Пукач був затриманий учора ввечері в одному з сіл Чудновського району Житомирської області.

Як вдалося з`ясувати ForUm`у, з минулого літа колишній генерал-лейтенант СБУ Олексій Пукач проживав в селі Молочки на Житомирщині під ім`ям Петро.

Його співмешканка, Лідія Загорулько представляла його сусідам як брата свого покійного чоловіка і розповідала, що він колишній капітан далекого плавання на пенсії.

Як розповів ForUm’у голова Молочницької сільради Петро Кривицький, пара жила на доходи від приватного господарства – здавали молоко від власних корів, продавали картоплю.