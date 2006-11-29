Ющенко дав інтерв`ю південнокорейським ЗМІ

23:29, 29 листопада 2006
Суспільство
861

Українських президентів там уже 10 років не було

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає можливість розпочати новий політичний діалог з Південною Кореєю.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав в інтерв`ю південнокорейському телеканалу MBC та газеті Joong Ang Ilbo.

«Ми маємо хороші перспективи, які дають змогу розпочати новий політичний діалог і на його базі формувати міждержавні, міжурядові, міжпарламентські й ділові відносини», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Серед тем, порушених під час інтерв’ю, – відносини України з Південною Кореєю, майбутній візит В.ЮЩЕНКА до цієї держави, хід демократичних реформ в Україні, інтеграція до СОТ та ЄС, міжнародні питання.

Востаннє візит Президента України до Південної Кореї відбувся 1996 року, коли цю посаду обіймав Леонід КУЧМА.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter