Ющенко дав інтерв`ю південнокорейським ЗМІ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає можливість розпочати новий політичний діалог з Південною Кореєю.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав в інтерв`ю південнокорейському телеканалу MBC та газеті Joong Ang Ilbo.

«Ми маємо хороші перспективи, які дають змогу розпочати новий політичний діалог і на його базі формувати міждержавні, міжурядові, міжпарламентські й ділові відносини», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Серед тем, порушених під час інтерв’ю, – відносини України з Південною Кореєю, майбутній візит В.ЮЩЕНКА до цієї держави, хід демократичних реформ в Україні, інтеграція до СОТ та ЄС, міжнародні питання.

Востаннє візит Президента України до Південної Кореї відбувся 1996 року, коли цю посаду обіймав Леонід КУЧМА.