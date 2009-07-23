Працівники "Фокстроту" допомогли затримати шахрая

Працівники компанії “Фокстрот. Техніка для дому” допомогли правоохоронцям затримати шахрая, який ошукав покупців, що хотіли придбати побутову техніку, на суму понад 120 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

“На жаль, наші клієнти також постраждали від учинків злодія. Шахрай представлявся консультантом, а інколи – менеджером магазину, пропонуючи за вподобаний клієнтом товар набагато нижчу ціну, ніж зазначалося на ціннику”, - сказала прес-секретар компанії «Фокстрот. Техніка для дому» Оксана БАКАЛЕНКО.

Вона повідомила, що в одному зі столичних «Фокстротів» він пообіцяв покупцю продати товар вартістю 12 тис. грн. за півціни, взяв гроші й пішов нібито вирішувати питання, запропонувавши людині почекати на товар біля каси. При цьому аферист з коштами клієнта зник, товар повернули на полицю, а відвідувач звернувся до міліції.

“Впізнали та піймали шахрая за допомогою камер відеоспостереження в магазині «Фокстрот», які зафільмували його особу під час «роботи». У результаті співпраця міліції та управління охорони «Фокстрот» поклала край цій низці злочинів”, - відзначила прес-секретар компанії.

Як повідомили в Оболонському райуправлінні міліції, до них стали надходити заяви від громадян про те, що їх ошукали на велику суму грошей при придбанні побутової техніки. Схема, яку використовував шахрай, була схожою у кожному випадку, а місцем, де він діяв, потерпілі називали в основному магазини мережі «Фокстрот».

За даними правоохоронців, заяви від ошуканих громадян тільки почали надходити, однак вже на поточний момент загальна сума грошей, яку покупці передали шахраю, становить понад 120 тисяч гривень.