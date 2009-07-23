Суд відмінив всі заборони по 39,9% акцій українського БТА Банку

Господарський суд м. Києва відмінив всі ухвали судів, якими було здійснено невдалу спробу заборонити операції з 39,9% акцій українського "БТА Банку". Про це повідомив УНІАН адвокат українських акціонерів банку Євген ВЕНИЧУК.

За його словами, на сьогодні не залишилось жодного акту державного або судового органу, який ставив би під сумнів діяльність українських акціонерів банку.

Також Є.ВЕНИЧУК повідомив, що "на сьогодні день закінчується процедура притягнення до дисциплінарної і кримінальної відповідальності суддів Ворошиловського суду м. Донецька, які намагалися заборонити збори акціонерів українського банку". Окрім того, адвокат повідомив, що дії казахських рейдерів "ніяк не вплинули на апетит і настрій акціонерів і співробітників Банку".

Як повідомляв УНІАН, раніше український "БТА Банк" заявив про попередження рейдерської атаки на його активи. За словами заступника голови правління банку Наталії СЕРГЕЄВОЇ, 15 червня ц.р. під час чергових зборів акціонерів банку була попереджена незаконна спроба заволодіння 39,99% пакетом акцій ВАТ "БТА Банк" (Україна). Коли це не вдалося, у ЗМІ було розміщено неправдиву інформацію про те, що збори акціонерів банку не відбулися.

Апеляційний суд Донецької області 10 липня скасував ухвалу Ворошиловського районного суду м. Донецька від 10 квітня 2009 р. про заборону проведення загальних зборів акціонерів ВАТ "БТА Банк" (Україна). Як повідомила юрист українських акціонерів "БТА Банку" Катерина БЕНДУС, у квітні 2009 р. казахський "БТА Банк" звернувся до Ворошиловського районного суду м. Донецька з позовом проти чоловіка на прізвище КОВАЛЬЧУК Руслан Борисович і домігся винесення "досить сумнівної ухвали щодо заборони проведення загальних зборів акціонерів українського банку".

ВАТ «БТА Банк» входить в першу десятку банків України за рейтингом надійності депозитних вкладів (дані агентства «Кредит-Рейтинг» станом на 03.04.09). За спеціально розробленою агентством рейтинговою шкалою БТА Банку присвоєно позначку «4» (максимум «5»).

Філії та відділення ВАТ «БТА Банк» є в Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Кривому Розі, Луганську, Херсоні, Одесі, Маріуполі, Чернівцях і Судаку.

Активи банку на 1 січня 2009 року становили 3 млрд. 178 млн. 432 тис. грн., зобов`язання – 1 млрд. 646 млн. 256 тис. грн., власний капітал – 1 млрд. 532 млн. 176 тис. грн., статутний капітал – 1,5 млрд. грн.

Чистий прибуток «БТА Банку» за 2008 рік склав 10,664 млн. грн.