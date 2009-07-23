У Києві зірвали неофіційну прем`єру забороненого фільму «Бруно» (фото)

Вчора ввечері у Києві була зірвана неофіційна прем`єра забороненого в Україні фільму "Бруно", головний герой якого - журналіст-гомосексуал (якого зіграв Саша Барон КОЕН).

Як передає кореспондент УНІАН, прем’єра мала відбутися близько 23.00 у приватному кінотеатрі Fashion Studio "Purity", проте після закінчення прес-конференції перед початком показу в залу, де перебували журналісти і гості вечора, було кинуто димову шашку. Після цього спрацювала протипожежна сигналізація, згодом у будівлі погасло світло. Люди покинули приміщення. Ніхто при цьому не постраждав.

Один з організаторів показу, журналіст Дмитро МАЛЮГА висунув кілька версій стосовно осіб, які могли бути причетними до інциденту: "Це або представники комісії захисту суспільної моралі, у що мало віриться, або гомофоби, ненависники секс-меншин, або конкуренти, які теж хотіли влаштувати неофіційний показ цього фільму".

За інформацією організаторів вечора, близько півночі світло у приміщенні з`явилося і показ комедії відновили. При цьому виявилося, що зникла велика сума грошей, ноутбук та особисті речі учасників показу.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство культури і туризму України не дало дозволу на прокат фільму, повна назва якого «Бруно: Захоплююча подорож Америкою, з метою змусити гетеросексуальних самців відчути дискомфорт у присутності гомосексуала-іноземця у футболці-сіточці», що повинен був демонструватися в Україні з 23 липня.

Таким було рішення Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Мінкульті. Без прокатного посвідчення показ фільму є незаконним. Попередній фільм КОЕНА – «Борат» – також не було дозволено в Україні.

У деяких країнах фільм «Бруно» вийшов у прокат у дещо цензурованому варіанті, оскільки сповнений відвертих сцен. У США перегляд фільму дозволено з 17 років та у присутності дорослого, у Великій Британії – з 18 років.

Сьогодні, 23 липня, відбудеться офіційна прем`єра цієї стрічки в Росії.

Фото Володимира Гонтаря, УНІАН